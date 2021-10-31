Son dakika haberi | Pakistan Başbakanı Han, Suudi Arabistan ile ilişkileri övdü

Pakistan Başbakanı İmran Han, Suudi Arabistan ile tarihsel olarak ortak inanca dayanan uzun süreli kardeşlik bağlarına sahip iki ülke olduklarını söyledi.

Han, Suudi Arabistan'ın El-Riyad gazetesine verdiği demeçte, iki ülke ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Pakistan ve Suudi Arabistan'ın tarihsel olarak uzun süredir devam eden kardeşlik bağlarına sahip olduğunu vurgulayan Han, iki ülke bağlarının köklerinin ortak inanca, ortak tarihe ve karşılıklı desteğe dayandığını belirtti.

Han, her iki ülkenin 70 yıldır özel bir bağı olduğuna işaret ederek, "Geçmişte olduğu kadar günümüzde de bölgesel veya uluslararası gelişmelerin ardından Suudi Arabistan ile ilişkilerimizi yeniden konumlandırmak için hiçbir zaman nedene ihtiyacımız olmadı. İki ülke arasındaki ilişkiler zamana direndi." dedi.

Suudi Arabistan ile ilişkilerin ortaklığa dönüşmesi konusunda istekli olduklarını vurgulayan Han, "Artık bu ilişkiyi derin, çeşitli ve karşılıklı yarar sağlayan bir stratejik ortaklığa dönüştürmek bizim en ciddi arzumuzdur. Şimdi yeni ve geleneksel olmayan işbirliği alanlarını keşfederek tarihi kazanımları pekiştirmek için çalışıyoruz. Ticari ilişkilerimizin ve yatırım işbirliğimizin mükemmel siyasi ilişkilerle orantılı olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yatırım Forumu'nun yatırım işbirliğimizde yeni bir dinamizm başlatacağından eminim"

Başbakan Han, Suudi Arabistan'a yaptığı son ziyarette Suudi-Pakistan Yatırım Forumu'na katılma fırsatı bulduğunu ve burada iki ülkenin özel ve kamu sektörlerini, yatırım alanlarında kullanılmayan potansiyeli gerçekleştirmek için bir araya getirmenin önemini vurguladı.

Suudi liderliğinin 2030 vizyonu kapsamında çeşitli sektörlerde reformlar başlattığından övgüyle bahseden Han, "Yatırım Forumu'nun yatırım işbirliğimizde yeni bir dinamizm başlatacağından eminim." dedi.

Han, son ziyaretinde, iki ülkenin 2030 vizyonu kapsamındaki yatırım alanları ve fırsatlarını, Pakistan'ın kalkınma önceliklerini keşfederek ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmenin ve geliştirmenin yollarını gündeme getirdiğini söyledi.

Han, Pakistan'ın işçi gücüne katkıda bulunabileceğini vurgulayarak, bilişim teknolojileri, altyapı geliştirme ve tarım gibi sektörlerde de uzmanlık paylaşımında bulunabileceklerini sözlerine ekledi.

Başbakan Han, Suudi Arabistan'ın mali desteği hakkında ise "Yıl içinde 3 milyar dolar gönderilmesi ve 1,2 milyar dolarlık ödemesi ertelenen petrol desteği için son derece minnettarım." dedi.

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