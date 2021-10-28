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Son dakika haberi! Özel çocuklardan 'aşı' çağrısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika haberi! Özel çocuklardan 'aşı' çağrısı

Son dakika haber... Kayseri'de özel gereksinime ihtiyacı olan orta ve ağır zihinsel engelli öğrenciler ve öğretmenleri hazırladıkları klip ile vatandaşları korona virüs aşısı olmaya davet etti.

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de özel gereksinime ihtiyacı olan orta ve ağır zihinsel engelli öğrenciler ve öğretmenleri hazırladıkları klip ile vatandaşları korona virüs aşısı olmaya davet etti.

Kocasinan ilçesinde bulunan Şehit Yiğitcan Çiğa Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitimine devam eden orta ve ağır zihinsel engelli öğrenciler ve öğretmenleri, vatandaşları korona virüs aşısına davet etmek için kamera karşısına geçti. Okulun farklı bölümlerinde klip çeken öğrenciler, aşı çağrısında bulundu.

Klipte, "Sağlıktır unutma her şeyin başı. Yanında dezenfektan, kolonya taşı. Sarılmak istiyorsan sevdiklerine, koronayı yenmek için hemen aşı ol. Aşımızı olalım, güneş açsın ülkemiz. Sağlığımız için birlik olalım hepimiz" sözlerini seslendiren öğrenciler, vatandaşları aşı olmaya davet etti. - KAYSERİ

Son dakika haberi! Özel çocuklardan 'aşı' çağrısı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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