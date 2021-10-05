Son dakika haberi | Özel çocuklara trafik eğitimi verildi

BOLU (İHA) - Özel çocuklara trafik eğitimi verildi

BOLU - Bolu'da, trafik polisi tarafından özel gereksinimli çocuklara hem görsel hem de uygulamalı olarak trafik eğitimi verildi.

Bolu'da, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü tarafından Karaçayır Mahallesinde kurulan trafik eğitim parkında özel gereksinimli öğrenciler için eğitim düzenlendi. Özel eğitim okulunda öğrenim gören öğrencilere trafik eğitim parkında polis ekipleri tarafından hem görsel hem de uygulamalı olarak trafik kuralları anlatıldı. Emniyet kemeri takılması, karşıdan karşıya geçişlerde dikkat etmeleri gereken kurallar ve trafik ışıkları hakkında bilgiler verilen öğrencilere park içerisinde oluşturulan alanda da uygulamalar yaptırıldı.

Öğrencilere, ilgiyle takip ettikleri trafik eğitimi sonrasında içerisinde trafik kurallarının anlatıldığı boyama kitapları hediye edildi.