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Son dakika haberi | Özel çocuklara trafik eğitimi verildi

İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Özel çocuklara trafik eğitimi verildi Bolu'da, trafik polisi tarafından özel gereksinimli çocuklara hem görsel hem de uygulamalı olarak trafik eğitimi verildi.

BOLU (İHA) - Özel çocuklara trafik eğitimi verildi

BOLU - Bolu'da, trafik polisi tarafından özel gereksinimli çocuklara hem görsel hem de uygulamalı olarak trafik eğitimi verildi.

Bolu'da, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü tarafından Karaçayır Mahallesinde kurulan trafik eğitim parkında özel gereksinimli öğrenciler için eğitim düzenlendi. Özel eğitim okulunda öğrenim gören öğrencilere trafik eğitim parkında polis ekipleri tarafından hem görsel hem de uygulamalı olarak trafik kuralları anlatıldı. Emniyet kemeri takılması, karşıdan karşıya geçişlerde dikkat etmeleri gereken kurallar ve trafik ışıkları hakkında bilgiler verilen öğrencilere park içerisinde oluşturulan alanda da uygulamalar yaptırıldı.

Öğrencilere, ilgiyle takip ettikleri trafik eğitimi sonrasında içerisinde trafik kurallarının anlatıldığı boyama kitapları hediye edildi.

Son dakika haberi | Özel çocuklara trafik eğitimi verildi

Son dakika haberi | Özel çocuklara trafik eğitimi verildi

Son dakika haberi | Özel çocuklara trafik eğitimi verildi

Son dakika haberi | Özel çocuklara trafik eğitimi verildi
İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - Son Dakika Haberleri
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