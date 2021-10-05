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Son dakika haberi! Otomobilin çarptığı ortaokul öğrencisi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! Otomobilin çarptığı ortaokul öğrencisi hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa haberi: Antalya'da otomobilin çarptığı 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da otomobilin çarptığı 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Şelale Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Bisikletinden inip yolun karşısına geçmeye çalışan 8. sınıf öğrencisi Cesur İstimihan'a otomobil çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından Cesur İstimihan'ı Kepez Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen ortaokul öğrencisi kurtarılamadı. Cesur İstimihan'ın cenazesi yapılan otopsini ardından toprağa verilmek üzere Mardin'e götürüldü. - ANTALYA

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