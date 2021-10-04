Son dakika haberi... Otomobil ve kamyonetin çarpıştığı kazada 4'ü öğretmen 7 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Otomobil ve kamyonetin çarpıştığı kazada 4'ü öğretmen 7 kişi yaralandı

AA / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Otomobil ve kamyonetin çarpıştığı kazada 4'ü öğretmen 7 kişi yaralandı

Son dakika haber: Mardin'in Derik ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4'ü öğretmen 7 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA (AA) - Mardin'in Derik ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4'ü öğretmen 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Merve Boz kullandığı 06 DC 1195 plakalı otomobil, Mardin- Şanlıurfa kara yolunun Boyaklı Mahallesi mevkisinde Kamuran Uluç idaresindeki 63 SH 297 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan, Beşbudak ve Tepecik ilkokullarında öğretmenlik yapan sürücü Merve Boz ile Canan Tunç Delen, Sena Günenç ve Ömer Bozkurt ile kamyonette bulunan Hebat, Eda ve Yüsra Tokay yaralandı.

Yaralılar bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Halil İbrahim Sincar - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri: Şişli'de yokuş aşağıya kayan kamyonet sokağı savaş alanına çevirdi

Son dakika haberleri: Şişli'de yokuş aşağıya kayan kamyonet sokağı savaş alanına çevirdi

 Kazada moto kurye hayatını kaybetti! Otomobil sürücüsünün yakınının sözleri çileden çıkardı: Ne haber değeri var bunun

Kazada moto kurye hayatını kaybetti! Otomobil sürücüsünün yakınının sözleri çileden çıkardı: Ne haber değeri var bunun
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Joe Biden Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Kubilay Aka Didem Arslan Yılmaz
Spor Burak Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Ersin Tatar İlham Aliyev
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi... Otomobil ve kamyonetin çarpıştığı kazada 4'ü öğretmen 7 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 19:10:54. #1.17#