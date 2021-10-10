Son dakika haberi! Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü - Haberler
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Son dakika haberi! Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü

Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü

Gelen son dakika haberine göre AKSARAY'ın Eskil ilçesinde iddiaya göre yola çıkan traktöre çarpmamak için manevra yapınca şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Muhammed Ali Keskin (19) hayatını kaybetti.

AKSARAY (DHA) - AKSARAY'ın Eskil ilçesinde iddiaya göre yola çıkan traktöre çarpmamak için manevra yapınca şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Muhammed Ali Keskin (19) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Eskil ilçesi Ortakuyu köyü yakınlarında meydana geldi. Muhammed Ali Keskin yönetimindeki 68 LE 258 plakalı otomobil, iddiaya göre yola çıkan traktöre çarpmamak için sürücüsü manevra yapınca kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetinin kaybolduğu otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü Keskin yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Muhammed Ali Keskin, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


Son dakika haberi! Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü

Son dakika haberi! Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü

Son dakika haberi! Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü

Son dakika haberi! Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü

Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Son Dakika Haberleri
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