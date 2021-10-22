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Sarp arazide çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı / Merden İslah - Haberler | Güncel

Sarp arazide çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde sabah saatlerinde sarp arazide başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

OSMANİYE (İHA) - Sarp arazide çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde sabah saatlerinde sarp arazide başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Düziçi ilçesi Çatak köyü Bozseki mevkiinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Sabah saatlerinde sarp arazide başlayan yangına ekipler karadan müdahale edemezken helikopterler havadan müdahale ediyor. Düziçi Orman İşletme Şefliğinde görevli ekipler yangına karadan müdahale etmek için yangın bölgesine ulaşmaya çalışıyor.

Sarp arazide bulunan ormanlık alanın seyrek olması olası bir tehlikenin önüne geçerken ekiplerin karadan bölgeye ulaşmak için çalışmaları devam ediyor.

Sarp arazide çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Sarp arazide çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Sarp arazide çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Sarp arazide çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Sarp arazide çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
İhlas Haber Ajansı / Merden İslah - Son Dakika Haberleri
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