Son dakika haberi | Osmaniye'de terör örgütü PKK'ya ait sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi - Haberler
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Son dakika haberi | Osmaniye'de terör örgütü PKK'ya ait sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi

AA / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Osmaniye'de terör örgütü PKK'ya ait sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi

Son dakika haberi... Osmaniye'de, Amanos Dağlarında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, Amanos Dağlarında terör örgütü Pkk'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı komando timlerinin, terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı "Eren-8 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç" operasyonu kapsamında, Amanos Dağlarında arama tarama faaliyetleri gerçekleştirildi.

Erzak tespit köpeği "Org"un belirlediği bir sığınakta, yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, sığınak imha edildi.

AA / Eren Bozkurt - Son Dakika Haberleri
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