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Son dakika haberi! Osmaniye'de DEAŞ ve PKK/YPG operasyonuna 3 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Osmaniye'de DEAŞ ve PKK/YPG operasyonuna 3 tutuklama

Son dakika haber: OSMANİYE'de jandarmanın terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

OSMANİYE'de jandarmanın terör örgütleri PKK/ Ypg ve Deaş'a yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ ve PKK/YPG'ye yönelik yaptığı çalışmada, 6 kişinin Suriye'deki çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduklarını belirledi. Ekipler, düzenlenen operasyonla şüphelileri gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Suriye'de PKK/YPG'nin bomba uzmanı olarak faaliyet gösterdiği belirlenen Suriyeli H.Ş., DEAŞ terör örgütünde silahlı eyleme karıştığı tespit edilen yine aynı ülke vatandaşı A.S. ve E.T., tutuklandı.


Son dakika haberi! Osmaniye'de DEAŞ ve PKK/YPG operasyonuna 3 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Son Dakika Haberleri
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