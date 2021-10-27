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Son dakika haberi: Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

AA / Menderes Özat - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Gelen son dakika haberine göre Osmaniye'de çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kadirli ilçesi İlbistanlı köyü Üçkazan mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen söndürme helikopteri, 4 arazöz ve orman işçileriyle yangına müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Son dakika haberi: Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haberi: Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haberi: Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

AA / Menderes Özat - Son Dakika Haberleri
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