Son dakika haberi: Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
AA / Menderes Özat - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberine göre Osmaniye'de çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Kadirli ilçesi İlbistanlı köyü Üçkazan mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen söndürme helikopteri, 4 arazöz ve orman işçileriyle yangına müdahale edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.