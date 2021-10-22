Ordu'da yasa dışı kripto para operasyonunda 4 kişi yakalandı

ALTINORDU, ORDU (AA) - Ordu'da yasa dışı kripto para üretimi (mining) yapan ve kurdukları sistemleri satışa sunduğu tespit edilen 4 kişi yakalandı.

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Altınordu ilçesinde bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kripto para üretimi (mining) yapan ve kurdukları sistemleri satışa sunan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Açıklamada, operasyonda tespit edilen 4 kişinin evlerine düzenlenen baskında piyasa değeri yaklaşık 560 bin lira olduğu değerlendirilen 25 adet ekran kartı, 9 adet ram bellek, 4, adet flash bellek, 6 adet harddisk, 6 adet anakart, 9 adet güç kaynağı, 4 adet cep telefonu, 3 adet laptop bilgisayar, 15 adet soğutucu fan, 6 adet işlemci, 25 adet Riser, 25 adet Riser Kablo ile 6 adet Mining Rig düzeneğinin ele geçirildiği ifade edildi.

Valilik açıklamasında, 4 kişinin, 6495 Sayılı Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Kanununa Aykırılık/Yasak Cihaz ve Programlar Suçuna Muhalefetten gözaltına alındığı, emniyetteki işlemlerin sürdüğü kaydedildi.