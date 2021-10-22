Son Dakika | Ordu'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 5'i yabancı uyruklu 6 zanlı yakalandı

ORDU (AA) - Ordu'nun 3 ilçesinde silahlı terör örgütü Deaş'a yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.

Örgütün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile önlenmesine yönelik Altınordu, Ünye ve Kumru ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5'i yabancı uyruklu 6 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.