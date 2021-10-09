Son dakika haberi... Ölümlü kazanın sanığına 1 milyon lira kefaletle tahliye

MENEMEN, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Menemen ilçesinde, lüks otomobiliyle İsmet Güzelküçük'ün (31) otomobiline arkadan çarpıp, ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan Türkay Pala'nın (40), 1 milyon lira kefaletle tahliyesine karar verildi. Kefaletin yatırılmasının ardından Pala'nın yurt dışına çıkış yasağı koyulup, haftada 2 gün imza atmak koşuluyla tahliye edileceği belirtildi.

İzmir'de İş insanı Türkay Pala'nın (40) kullandığı otomobil, 14 Şubat'ta Esentepe Caddesi'nde market işleten İsmet Güzelküçük (31) yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Kazada Güzelküçük, yaşamını yitirdi, Türkay Pala, tutuklandı. Kazanın ardından hazırlanan bilirkişi raporunda, Türkay Pala'nın araçlar arasındaki mesafeyi korumayıp Güzelküçük'ün aracına çarptığı belirtildi. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemede ise kaza günü Pala'dan alınan kan örneğinde bir uyuşturucu maddeye rastlandığı kaydedildi. Yem fabrikası sahibi Türkay Pala hakkında, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan Menemen 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yapılan yargılamanın ardından hakim, sanığın 'taksirle ölüme neden olma' değil, 'olası kastla öldürme' suçundan yargılanması gerektiğine hükmedip dosyayı Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Sanık avukatı Arıcıoğlu, "Ceza hukukumuzda 'tutuklama' dışında birçok tedbir var. Her ne kadar öğretide tutuklamanın son çare olması gerektiği belirtilmekte ise de uygulamada böyle olmadığını görüyoruz. Aldığımız neticeyi duyan hemen herkes, 'Türkiye'de kefaletle tahliye mi varmış' diyerek, şaşkınlık yaşıyor. Oysaki bu tedbir uzun yıllardır mevzuatımızda var" dedi.