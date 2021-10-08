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Son dakika haberi... Okul çevrelerine sıkı denetim: Polis, çocuklar için işyerlerini didik didik denetliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... - Okul çevrelerine sıkı denetim: Polis, çocuklar için işyerlerini didik didik denetliyor Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, çocukların çeşitli zararlı alışkanlıklardan korunması amacıyla okul çevrelerini mercek altına aldı.

TEKİRDAĞ (İHA) - - Okul çevrelerine sıkı denetim: Polis, çocuklar için işyerlerini didik didik denetliyor

TEKİRDAĞ - Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, çocukların çeşitli zararlı alışkanlıklardan korunması amacıyla okul çevrelerini mercek altına aldı. Polis ekipleri, okulların çevresindeki bütün işyerinde sıkı deneitm gerçekleştirdi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş, Narkotik ve Çevik Kuvvet ekiplerince çocukların güvenliği ve çocukların zararlı alışkanlıklardan korunması için okul çevrelerindeki tüm işyerlerinden sokaklara kadar mercek altına aldı. Okulların çevresindeki işyerleri, marketler, kafe, oyun salonları ve kıraathane benzeri işyerlerin giren polis ekipleri GBT kontrolü ve çeşitli sorgulamalar yaptı.

Çocukların ve öğrencilerin güvenliği, zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması için Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce sokak okulların çevresindeki sokak araları ve işyerlerindeki denetimler aralıksız sürüyor.

Son dakika haberi... Okul çevrelerine sıkı denetim: Polis, çocuklar için işyerlerini didik didik denetliyor

Son dakika haberi... Okul çevrelerine sıkı denetim: Polis, çocuklar için işyerlerini didik didik denetliyor

Son dakika haberi... Okul çevrelerine sıkı denetim: Polis, çocuklar için işyerlerini didik didik denetliyor

Son dakika haberi... Okul çevrelerine sıkı denetim: Polis, çocuklar için işyerlerini didik didik denetliyor
İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Son Dakika Haberleri
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