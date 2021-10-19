Son dakika haberi... Ödemiş'te elektrikli bisikletle kaza yapan sürücü yaşamını yitirdi

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde elektrikli bisikletiyle kaza yapan sürücü yaşamını yitirdi.

Necati Altıok (75) kullandığı elektrikli bisikleti Yeniceköy Mahallesinde devirmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan Altıok, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Altıok'un cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.