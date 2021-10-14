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Son dakika haberi: Norveç'teki oklu saldırı terör eylemi kapsamına alındı

AA / Atila Altuntaş - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Norveç'teki oklu saldırı terör eylemi kapsamına alındı

Gelen son dakika haberlerine göre Norveç İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı (PST), Kongsberg kasabasında, dün bir marketin yakınında düzenlenen oklu saldırının terör eylemi kapsamına alındığını duyurdu.

Norveç İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı (PST), Kongsberg kasabasında, dün bir marketin yakınında düzenlenen oklu saldırının terör eylemi kapsamına alındığını duyurdu.

İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatından yapılan açıklamada, 37 yaşındaki Danimarka vatandaşı saldırganın daha önceden sabıkası bulunduğu belirtilerek, saldırıyı neden düzenlediğinin araştırıldığı kaydedildi.

Olayın şu an için terör eylemi kapsamına alındığına işaret edilen açıklamada, Norveç'te yüksek bir tehdit unsurunun da bulunmadığı hatırlatıldı.

Saldırgan 13 Ekim'de yerel saatle 18.13'te Kongsberg kasabasında Coop adlı marketin yakınında bulunanlara oklu saldırı düzenlemiş, saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı. Olaydan yarım saat sonra polis tarafından yakalanan saldırgan, sorgusundan sonra tutuklanmıştı.

AA / Atila Altuntaş - Son Dakika Haberleri
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