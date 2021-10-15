Son dakika haberi: Norveç'teki oklu saldırgan Brathen'in zihinsel bir hastalığının olmasından şüpheleniliyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Norveç'teki oklu saldırgan Brathen'in zihinsel bir hastalığının olmasından şüpheleniliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi: Norveç'teki oklu saldırgan Brathen'in zihinsel bir hastalığının olmasından şüpheleniliyor

Son dakika haberleri... Norveç Polis Müfettişi Per Thomas Omholt, Kongsberg kasabasında oklu saldırı düzenleyerek 5 kişiyi öldüren Espen Andersen Brathen'in zihinsel bir hastalığının olmasından şüphelenildiğini kaydetti.

Norveç Polis Müfettişi Per Thomas Omholt, Kongsberg kasabasında oklu saldırı düzenleyerek 5 kişiyi öldüren Espen Andersen Brathen'in zihinsel bir hastalığının olmasından şüphelenildiğini kaydetti.

Norveç'in başkenti Oslo'nun 82 kilometre güneybatısındaki Kongsberg kasabasında geçtiğimiz çarşamba günü düzenlenen oklu saldırıda, 4'ü kadın toplam 5 kişi hayatını kaybetmiş, 1'i polis olmak üzere toplam 3 kişi yaralanmıştı. Norveç Polis Güvenlik Servisi (PST) tarafından dün yapılan açıklamada, saldırganın Danirmarkalı 37 yaşındaki Espen Andersen Brathen olduğu açıklanmıştı. PST, saldırı ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve soruşturmanın "saldırının nedenini daha ayrıntılı olarak netleştireceğini" ifade etmişti.

PST'nin ardından bugün Norveç Polis Müfettişi Per Thomas Omholt düzenlediği basın toplantısında, polis memurlarının yaşanan olaya ilişkin "öfke, intikam, dürtü, hastalık ve provokasyon" da dahil olmak üzere çeşitli soruşturma hatlarını incelediklerini kaydetti. Brathen'in, zihinsel bir hastalığının olmasından şüphelenildiğini belirten Omholt, "Soruşturmanın ilk günlerinde en çok güçlenen tahmin, saldırının arka planında bir hastalık olduğudur" ifadelerini kullandı. Ayrıca Omholt, şüphelinin bir "psikiyatrik enstitüde" tutulduğunu ve diğer soruşturma hatlarının halen takip edildiğini de sözlerine ekledi. - OSLO

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Yeğenini uykusunda kalbinden bıçaklayan amcanın ifadesi kafa karıştırdı: Öldürdüm ama istismarı ben yapmadım

Yeğenini uykusunda kalbinden bıçaklayan amcanın ifadesi kafa karıştırdı: Öldürdüm ama istismarı ben yapmadım

 Eski karısının gözüne biber tozu atıp kızını kaçıran babaya havalimanında operasyon! Amacına ulaşamadı

Eski karısının gözüne biber tozu atıp kızını kaçıran babaya havalimanında operasyon! Amacına ulaşamadı

 Aksiyon filmlerini aratmayan kaçış! Kovalamacayla yakalandı, kafasına silah dayayan şüpheli gasbettiği otomobille kayıplara karıştı

Aksiyon filmlerini aratmayan kaçış! Kovalamacayla yakalandı, kafasına silah dayayan şüpheli gasbettiği otomobille kayıplara karıştı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Ziya Selçuk Binali Yıldırım Temel Karamollaoğlu
Magazin Tarkan İdo Tatlıses Amelia Hamlin
Spor Mesut Özil Abdullah Avcı Sergen Yalçın Lewis Hamilton Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mehmet Nuri Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi: Norveç'teki oklu saldırgan Brathen'in zihinsel bir hastalığının olmasından şüpheleniliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 18:29:52. #1.11#