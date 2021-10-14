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Son dakika haberi | Nişantaşı'nda kuyumcuda yaşanan silahlı soygun kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Nişantaşı'nda kuyumcuda yaşanan silahlı soygun kamerada Nişantaşı'nda güpegündüz yaşanan kuyumcu soygunu güvenlik kameralarına yansıdı.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (İHA) - Nişantaşı'nda kuyumcuda yaşanan silahlı soygun kamerada

İSTANBUL - Nişantaşı'nda güpegündüz yaşanan kuyumcu soygunu güvenlik kameralarına yansıdı.

Şişli Nişantaşı'nda saat 11.00 sıralarında yaşanan olayda silahlı 2 soyguncu girdiği kuyumcuda yaklaşık 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyası çalmıştı. Olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde biri motosiklet kasklı iki kişi koşarak kuyumcuya giriyor. Zanlılarda biri elindeki silahla tezgahta bulunan görevliyi etkisiz hale getirirken, diğeri ise mücevherlere yöneliyor. Şahıslar geldikleri gibi motosikletle olay yerinden kaçıyor.

Son dakika haberi | Nişantaşı'nda kuyumcuda yaşanan silahlı soygun kamerada

Son dakika haberi | Nişantaşı'nda kuyumcuda yaşanan silahlı soygun kamerada

Son dakika haberi | Nişantaşı'nda kuyumcuda yaşanan silahlı soygun kamerada

Son dakika haberi | Nişantaşı'nda kuyumcuda yaşanan silahlı soygun kamerada
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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