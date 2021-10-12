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Son dakika haberi | Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın elindeki 15 kadın ve çocuk kaçtı

AA / Adam Abu - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın elindeki 15 kadın ve çocuk kaçtı

Son dakika gündem haberi: Nijerya'da geçen sene Boko Haram tarafından kaçırılan 6 kadın ve 9 çocuğun örgütün elinden kaçmayı başardığı bildirildi.

Nijerya'da geçen sene Boko Haram tarafından kaçırılan 6 kadın ve 9 çocuğun örgütün elinden kaçmayı başardığı bildirildi.

Borno Eyaleti Kadın İşleri Komiseri Zuwaira Gambo, yaptığı açıklamada, bir sene önce Borno eyaletinde Boko Haram tarafından kaçırılan 15 kadın ve çocuğun teröristlerin elinden kaçtığını belirtti.

Gambo, aralarında hamile bir kadının da bulunduğu rehinelerin yaklaşık 6 saat yürüdükten sonra bölgedeki güvenlik güçleri tarafından kurtarıldığını kaydetti.

Kurtarılanların Borno Valisi Babagana Zulum'a teslim edildiğini aktaran Gambo, yakında bu kişilerin ailelerine kavuşacaklarını söyledi.

Son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen örgüt, Afrika'nın en fazla nüfusuna sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri
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