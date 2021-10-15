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Son dakika haberi! Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 51 kişi kurtarıldı

AA / Adam Abu - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 51 kişi kurtarıldı

Son dakika haberleri: Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Edo eyaletinde silahlı çeteler tarafından rehin tutulan 51 kişi operasyonla kurtarıldı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Edo eyaletinde silahlı çeteler tarafından rehin tutulan 51 kişi operasyonla kurtarıldı.

Edo Eyaleti Polis Komiseri Phillip Ogbad, yaptığı açıklamada, Edo eyaletinin farklı bölgelerinde silahlı çete üyelerine yönelik "Sanity Sahel" operasyonunun düzenlendiğini belirtti.

Ogbad, operasyonda silahlı kişilerin rehin tuttuğu 51 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Güvenlik güçlerinin geçen ay eyalette düzenlediği operasyonlarda 132 kişinin yakalandığını aktaran Ogbad, silahlı çetelere ait önemli mühimmatın da ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Ogbad, kaçan çete üyelerini bulmak için operasyonun sürdüğünü aktardı.

Nijerya yasa dışı silahlı çeteler nedeniyle büyük bir güvenlik kriziyle karşı karşıya bulunuyor. Çeteler, fidye için insan kaçırma, soygun ve öldürme dahil birçok suça karışıyor.

Silahlı saldırıların, ülkenin en güvenli bölgesi kabul edilen kuzeybatı eyaletlerinde gerçekleşmesi ise dikkati çekiyor.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri
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