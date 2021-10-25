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Son dakika haberi | Niğde Emniyet Müdürlüğünden "Cumhuriyetin Kalbine Yolculuk" gezisi

AA / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Niğde Emniyet Müdürlüğünden

Son dakika gündem haberine göre Niğde Emniyet Müdürlüğü tarafından "Cumhuriyetin Kalbine Yolculuk" projesi kapsamında, lisede okuyan 20 kız öğrenci, Ankara'ya gönderildi.

ANKARA (AA) - Niğde Emniyet Müdürlüğü tarafından "Cumhuriyetin Kalbine Yolculuk" projesi kapsamında, lisede okuyan 20 kız öğrenci, Ankara'ya gönderildi.

Öğrencilere alternatif ilgi alanı oluşturmak, gençlerin enerjilerini doğru alanda harcayabilecekleri fırsatları sunmak, gençlerin tarih bilincini arttırmak amacıyla düzenlenen projede, 20 öğrenci, 3 gün sürecek gezi kapsamında Ankara'ya uğurlandı.

Emniyet Müdürlüğü önündeki otoparktan otobüsle yola çıkan öğrenciler, 27 Ekim'de Niğde'ye dönecek.

AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri
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