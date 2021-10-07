Son dakika... Terör örgütü El Kaide ile bağlantılı Suriyeli zanlı yakalandı - Haberler
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Son dakika... Terör örgütü El Kaide ile bağlantılı Suriyeli zanlı yakalandı

AA / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Niğde'de terör örgütüne yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

NİĞDE (AA) - Niğde'de terör örgütüne yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü El Kaide içerisinde faaliyet yürüten Suriye uyruklu H.E'nin Niğde'de olduğunu tespit etti.

Ekipler, Bor ilçesi Başpınar Mahallesi'ndeki bir eve düzenlediği operasyonda zanlıyı yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika... Terör örgütü El Kaide ile bağlantılı Suriyeli zanlı yakalandı

Son dakika... Terör örgütü El Kaide ile bağlantılı Suriyeli zanlı yakalandı

Son dakika... Terör örgütü El Kaide ile bağlantılı Suriyeli zanlı yakalandı

Son dakika... Terör örgütü El Kaide ile bağlantılı Suriyeli zanlı yakalandı

Son dakika... Terör örgütü El Kaide ile bağlantılı Suriyeli zanlı yakalandı

Son dakika... Terör örgütü El Kaide ile bağlantılı Suriyeli zanlı yakalandı

Son dakika... Terör örgütü El Kaide ile bağlantılı Suriyeli zanlı yakalandı

Son dakika... Terör örgütü El Kaide ile bağlantılı Suriyeli zanlı yakalandı
AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri
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