Son dakika haberi | Nevşehir'de firari sanık jandarma ekiplerince yakalandı
AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
Son dakika haberine göre Nevşehir'de, yargılandığı davada hakkında tutuklama kararı verilen firari sanık yakalanıp cezaevine teslim edildi.
NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, yargılandığı davada hakkında tutuklama kararı verilen firari sanık yakalanıp cezaevine teslim edildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, "hırsızlık" suçundan yargılandığı davada adli makamlarca hakkında tutuklama kararı verilen Ö.Ö'yü yakaladı.
Sanık, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri