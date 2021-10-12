Son dakika haberi: Nepal'de otobüs kazası: 25 ölü
Gelen son dakika haberine göre Nepal'de meydana gelen otobüs kazasında en az 25 kişi hayatını kaybetti.
Nepal'de meydana gelen otobüs kazasında en az 25 kişi hayatını kaybetti.
Nepal'in kuzeybatısında bulunan Mugu eyaletinde otobüs kazası meydana geldi. En az 25 kişinin hayatını kaybettiği kazanın nedeni henüz araştırılırken, ilk belirlemelerde kazanın, aracın fren sisteminde yaşanan arıza sonucu meydana gelmiş olabileceği kaydedildi.
Arama kurtarma ekipleri bölgeye gönderilirken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - KATMANDU
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