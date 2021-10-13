Son dakika haberi! Nemrut Krater Gölü'nün müdavim ayıları yeniden görüntülendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Nemrut Krater Gölü'nün müdavim ayıları yeniden görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Nemrut Krater Gölü'nün müdavim ayıları yeniden görüntülendi

Son dakika gündem haberine göre Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, kamp kurdukları Nemrut Krater Gölü etrafında bölgenin daimi misafirleri olan ayıları görüntüledi.

Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, kamp kurdukları Nemrut Krater Gölü etrafında bölgenin daimi misafirleri olan ayıları görüntüledi.

Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, dünyanın ikinci ve Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü havzasının doğal güzelliklerini fotoğraflayıp Piknik yaptı. Geceyi burada geçiren üyeler, sabahın erken saatlerinde ise zirve tırmanışını gerçekleştirdi. Grup üyeleri yaptıkları yürüyüşte bölgenin müdavimleri olan ayılarla yeniden karşılaştı. Doğa severler, uzun süredir gözükmeyen ve yiyecek arayan ayıları cep telefon kamerasıyla görüntüledi.

(Mücahit Tarlan/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Sözcü Çataklı'dan 'Kıbrıslı 42 yazara Türkiye'ye giriş yasağı getirldi' ifadesine sert cevap

Sözcü Çataklı'dan 'Kıbrıslı 42 yazara Türkiye'ye giriş yasağı getirldi' ifadesine sert cevap

 Sağlık Bakanı Koca'dan, üçüncü dozun TURKOVAC olarak uygulanması için gönüllülük çağrısı Açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan, üçüncü dozun TURKOVAC olarak uygulanması için gönüllülük çağrısı Açıklaması

 Sağlık Bakanı Koca: 'TURKOVAC'ı Türkiye'nin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz.

Sağlık Bakanı Koca: "TURKOVAC'ı Türkiye'nin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Oğuzhan Asiltürk Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Mehmet Ali Erbil Ezgi Mola Müge Anlı İbrahim Tatlıses
Spor Kerem Aktürkoğlu Cristiano Ozan Tufan Caner Erkin Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ziya Selçuk Ezgi Mola
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi! Nemrut Krater Gölü'nün müdavim ayıları yeniden görüntülendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 16:30:58. #1.11#