Son dakika haberi: Narkopolis, bir gecede 35 bin kişiyi bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirdi

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da Narkotik Şubesi ekipleri, 29 Ekim kutlamaları kapsamında düzenlenen konserler öncesinde 35 bin kişiyi bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirdi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ile mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla TUBİM faaliyetleri kapsamında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinliklerinde, Süleymanpaşa, Çorlu, Çerkezköy, Kapaklı, Muratlı, Şarköy ilçelerinde düzenlenen, yaklaşık 35 bin kişinin katıldığı halk konserleri öncesinde, sahnede kurulu görüntü sistemlerinde "İki Ekmek" film sunumu ve uyuma projesi tanıtımı yapıldı. Konserlerde broşür dağıtılarak farkındalık oluşturuldu. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, il genelinde uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelenin her alanda kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

TUBİM'in faaliyetleri

Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM), Narkolog ve Narko Rehber eğitimi alan polislerin görev yaptığı büro amirlikleri uyuşturucuyla mücadele alanında hayata geçirilen proje ve faaliyetleri takip eden birimdir. İlgili büro amirlikleri uyuşturucuyla mücadelenin çok yönlü ve bütüncül bir şekilde yürütülmesi ve alanda etkinliğin arttırılması amacıyla hayata geçirilen Narko Rehber, Narkolog, Narko Nokta, Narko Tır ve Narko Yarışma gibi proje ve faaliyetlerin yanı sıra uyuşturucu maddelerin arzıyla mücadele konusunda yerel projelere imza atarak, bağımlılıkla mücadele kapsamında bilgilendirme faaliyetlerinde bulunan birimdir. - TEKİRDAĞ