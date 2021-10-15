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Son dakika haberi | Myanmar'da ABD'li gazeteci "eski iş" davasından aylardır tutuklu

AA / Mehmet Alaca - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Myanmar'da ABD'li gazeteci

Gelen son dakika haberlerine göre Askeri yönetim altındaki Myanmar'da Amerikalı bir gazetecinin, aylar önce ayrılmasına rağmen, eskiden çalıştığı medya organının müdahil olduğu bir davadan yaklaşık beş aydır tutuklu olduğu bildirildi.

ORDU (AA) - Askeri yönetim altındaki Myanmar'da Amerikalı bir gazetecinin, aylar önce ayrılmasına rağmen, eskiden çalıştığı medya organının müdahil olduğu bir davadan yaklaşık beş aydır tutuklu olduğu bildirildi.

Myanmar'ın en büyük şehri Yangon merkezli online haber dergisi Frontier Myanmar'ın sorumlu yazı işleri müdürü Amerikalı gazeteci Danny Fenster, ailesini görmek için ABD'nin Detroit bölgesine gitmek üzere uçağa binmek üzereyken, 24 Mayıs'ta Yangon Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Medya organları ve ABD hükümetinin serbest bırakılması çağrısında bulunduğu Fenster, Aung San Suu Çii'nin seçilmiş hükümetinin 1 Şubat'ta askeri bir darbeyle devrilmesinden bu yana gözaltına alınan yaklaşık 100 gazeteci arasında yer alıyor.

Temmuz 2020'ye kadar çevrimiçi haber sitesi Myanmar Now için muhabir ve metin editörü olarak çalışan Fenster, ağustos 2020'de Frontier Myanmar'daki görevine başladı.

Ordunun yönetimi ele geçirmesinin ardından Myanmar Now ve diğer bazı medya kuruluşlarının lisansı mart ayında iptal edildi.

Fenster'in avukatı Than Zaw Aung, bugün yapılan duruşma öncesi hakimin, müvekkilinin Myanmar Now'ın ruhsatının iptal edilmesinden sonra ordu aleyhtarı haberler yayınlamaya devam ettiğini ileri sürdüğünü söyledi.

Frontier Myanmar'ın genel yayın yönetmeni Thomas Kean ise bugün yaptığı açıklamada, Fenster'in mart 2021'de Myanmar Now için çalıştığının iddia edilmesine değinerek, Fenster'in belirtilen tarihten aylar önce Frontier'e geçmek için ayrıldığını aktardı.

Fenster'in ordu aleyhtarı grupların haberler ini yayınladığı iddiasıyla iki ila üç yıl hapis cezasına çarptırılabileceği aktarıldı.

Askeri sözcü Tümgeneral Zaw Min Tun geçen ay "Danny Fenster bir gazetecinin yaptığından daha fazlasını yaptı." demişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar yaklaşık 1000 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

AA / Mehmet Alaca - Son Dakika Haberleri
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