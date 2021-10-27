Son dakika haberi! 'Muz yeme' paylaşımlarıyla ilgili yabancı uyruklu 7 kişi gözaltına alındı

İÇİŞLERİ Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, bir vatandaşın sokak röportajında, 'Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz' söylemi sonrası, sosyal medyada gerçekleştirilen 'muz yeme' paylaşımlarıyla ilgili, yabancı uyruklu 7 kişinin yakalandığını, bu kişiler hakkında adli işlemlerin tamamlanmasının ardından sınır dışı etme işlemlerinin başlatılacağını duyurdu.

Bir sokak röportajında yer alan 'Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz' söylemi sonrası yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen kişilerce, sosyal medya siteleri üzerinden 'muz yeme' içerikli paylaşımlar yapıldı. Vatandaşların tepkisine neden olan paylaşımların provokatif amaçlı olduğu gerekçesiyle Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.

"Emniyet Genel Müdürlüğümüzün ilgili birimleri tarafından bahse konu provokatif paylaşımlara ilişkin yürütülen çalışmalar sonucunda elde edilen ilk bulgular doğrultusunda yabancı uyruklu 7 şahıs yakalanmış olup adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından haklarında sınır dışı etme işlemleri başlatılacaktır. Söz konusu provokatif paylaşımların tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması ve bu paylaşımları yapan tüm şahıslar hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin titizlikle ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi için çalışmalar devam etmektedir."

Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Son Dakika Haberleri

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