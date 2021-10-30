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Son dakika haberi... MUZ YEME PAYLAŞIMI YAPAN 8 SURİYELİYE GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre SOKAK röportajı sırasında bir kişinin muz alamadığını dile getirmesi üzerine, bazı kişilerin sosyal medyadan muz yeme görüntüsünü paylaşmasının ardından İzmir'de Suriye uyruklu 8 kişi gözaltına alındı.

İZMİR (DHA) - SOKAK röportajı sırasında bir kişinin muz alamadığını dile getirmesi üzerine, bazı kişilerin sosyal medyadan muz yeme görüntüsünü paylaşmasının ardından İzmir'de Suriye uyruklu 8 kişi gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sokak röportajında yer alan 'Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz' sözleri sonrası 8 Suriyelinin sosyal medyadan provokatif paylaşımda bulunduklarını belirledi. Ekipler, 29 Ekim'de 1'i yaşı küçük olmak üzere 8 kişiyi yakaladı. Yaşı küçük şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'kamu düzeni ve güvenliğini tehdit eden yabancı şahıslar' kapsamında sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Son dakika haberi... MUZ YEME PAYLAŞIMI YAPAN 8 SURİYELİYE GÖZALTI

Son dakika haberi... MUZ YEME PAYLAŞIMI YAPAN 8 SURİYELİYE GÖZALTI

Son dakika haberi... MUZ YEME PAYLAŞIMI YAPAN 8 SURİYELİYE GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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