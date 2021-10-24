Son dakika: Muğla'da haraç çetesine operasyon: 6 gözaltı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, liderliğini B.Ö.'nün yaptığı çetenin Fethiye Sanayi Sitesi'ndeki esnaftan haraç aldığı ihbarıyla harekete geçti. Ekipler, çete üyelerinin sanayi içerisinde yedek parça satışı yapan G.A.'dan zorla para almaya çalıştığını tespit etti. İfadesine başvurulan G.A., yanına gelen kişilerin B.Ö.'nün adamları olduğunu söylediğini, çete üyelerinin kendisinden 10 bin lira para istediğini, zorla araca bindirip senet imzalamaya çalıştıklarını ve kendisi dışında 2 kişiyi daha darbedip parasını aldıklarını iddia etti.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan ekipler, zarar gören başka mağdurların olup olmadığını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.