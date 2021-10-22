Son dakika haberi: Muğla'da mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı
AA / Sebiha Arslan - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi: Muğla'nın Datça ilçesindeki mobilya atölyesinin deposunda çıkan yangın söndürüldü.
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesindeki mobilya atölyesinin deposunda çıkan yangın söndürüldü.
Reşadiye Mahallesi'ndeki bir mobilya atölyesinin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede söndürüldü.
Yangın nedeniyle mobilya atölyesinde hasar oluştu.