Ahırda çıkan yangında 2 kişi yaralandı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde ahırda çıkan yangında, inekleri dışarı çıkarmaya çalışan baba ve oğlu yaralandı.
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde ahırda çıkan yangında, inekleri dışarı çıkarmaya çalışan baba ve oğlu yaralandı.
Akçaova Mahallesi'nde hayvancılık yapan Dursun Boz, Armutçuk mevkisindeki ahırında kaynak yaptığı sırada kıvılcımların saman balyalarına sıçraması sonucu yangın başladı. Alevler kısa sürede ahırı sardı.
Ahırdaki inekleri dışarıya çıkarmaya çalışan Boz ve oğlu hafif yaralandı. Elleri ile yüzünde yanık oluşan baba oğul sağlık ekibince ayakta tedavi edildi.
Haber verilmesi üzerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangını söndürdü.
Yangında ahırdaki 6 ineğin sırt bölgelerinde yanık oluştu, yaklaşık 400 balya saman ile 20 çuval yem de zarar gördü.