Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

AA / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel
Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 3 Pkk'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

AA / Muhammed Ali Toruntay - Son Dakika Haberleri
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