Son dakika haberi! MSB: 'Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha topçu atışları ile etkisiz hale getirildi. - Haberler
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Son dakika haberi! MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha topçu atışları ile etkisiz hale getirildi.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! MSB:

Bir son dakika haberine göre MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha topçu atışları ile etkisiz hale getirildi.

MSB: " Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 Pkk'lı terörist daha topçu atışları ile etkisiz hale getirildi. Bugün bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8 oldu. " - ANKARA

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Haber: Son dakika haberi! MSB: 'Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha topçu atışları ile etkisiz hale getirildi. - Haberler
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