Son dakika haberi! MSB:

MSB: " Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 Pkk'lı terörist daha topçu atışları ile etkisiz hale getirildi. Bugün bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8 oldu. " - ANKARA

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