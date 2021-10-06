Son dakika haberi! MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha topçu atışları ile etkisiz hale getirildi.
Bir son dakika haberine göre MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha topçu atışları ile etkisiz hale getirildi.
MSB: " Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 Pkk'lı terörist daha topçu atışları ile etkisiz hale getirildi. Bugün bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8 oldu. " - ANKARA
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