Son dakika haberi... MİT ve emniyet ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonda, devletin gizli kalması gereken bilgileri temin ettikleri iddiasıyla aranan 6...
Bir son dakika haberine göre MİT ve emniyet ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonda, devletin gizli kalması gereken bilgileri temin ettikleri iddiasıyla aranan 6 şüpheli, İstanbul ve Antalya'da düzenlenen operasyonla yakalandı.
İSTANBUL (İHA) - MİT ve emniyet ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonda, devletin gizli kalması gereken bilgileri temin ettikleri iddiasıyla aranan 6 şüpheli, İstanbul ve Antalya'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Baskınlarda 1'i susturucu/lazer tertibatı takılı olmak üzere 3 tabanca, bu tabancalara ait şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri