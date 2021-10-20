Son dakika haberi! Mısır'da meydana gelen trafik kazasında 19 kişi hayatını kaybetti
AA / Ali Semerci - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Mısır'ın başkenti Kahire'nin batısında meydana gelen trafik kazasında 19 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Mısır'ın başkenti Kahire'nin batısında meydana gelen trafik kazasında 19 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Mısır'daki devlet gazetelerinden "Ahbar el-Yevm"in internet sitesinde yayımlanan haber de, Kahire'nin batısında 6 Ekim ile Feyyum illeri arasındaki otoyolda bir kamyon ve yolcu otobüsünün çarpıştığı kaydedildi.
Kazada 19 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, yaralanan olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.
"El-Mısri el-Yevm" gazetesinin haberinde ise kamyon ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında şoförler dahil araçlarda bulunanlardan kurtulanın olmadığı ifade edildi.
AA / Ali Semerci - Son Dakika Haberleri