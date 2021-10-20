Son dakika haberi! Mısır'da meydana gelen trafik kazasında 19 kişi hayatını kaybetti

Mısır'ın başkenti Kahire'nin batısında meydana gelen trafik kazasında 19 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Mısır'daki devlet gazetelerinden "Ahbar el-Yevm"in internet sitesinde yayımlanan haber de, Kahire'nin batısında 6 Ekim ile Feyyum illeri arasındaki otoyolda bir kamyon ve yolcu otobüsünün çarpıştığı kaydedildi.

Kazada 19 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, yaralanan olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

"El-Mısri el-Yevm" gazetesinin haberinde ise kamyon ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında şoförler dahil araçlarda bulunanlardan kurtulanın olmadığı ifade edildi.