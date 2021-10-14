Son dakika haberi! MİNİBÜSÜN ÖĞRENCİYE ÇARPTIĞI KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA KAYDEDİLDİ - Haberler
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Son dakika haberi! MİNİBÜSÜN ÖĞRENCİYE ÇARPTIĞI KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA KAYDEDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre KONYA'nın Kulu ilçesinde minibüsün çarptığı öğrenci E.A. (16) yaralandı.

KONYA'nın Kulu ilçesinde minibüsün çarptığı öğrenci E.A. (16) yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına kaydedildi.

Kaza dün sabah saatlerinde Kıbrıs Caddesinde meydana geldi. Lise öğrencisi E.A.'ya yürüyerek okuluna gittiği sırada Suriye uyruklu Muhammet Ali İbrahim yönetimindeki 42 MA 2301 plakalı minibüs çarptı. E.A., çarpmanın şiddetiyle havaya fırlayıp yere düştü. Yaralı E.A.,ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı da güvenlik kamera kayıtlarını yansıdı.

Soruşturma sürüyor.

Son dakika haberi! MİNİBÜSÜN ÖĞRENCİYE ÇARPTIĞI KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA KAYDEDİLDİ

Son dakika haberi! MİNİBÜSÜN ÖĞRENCİYE ÇARPTIĞI KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA KAYDEDİLDİ

Son dakika haberi! MİNİBÜSÜN ÖĞRENCİYE ÇARPTIĞI KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA KAYDEDİLDİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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