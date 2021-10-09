Son dakika haberi | Milli Savunma Bakanlığı: 'Barış Pınarı bölgesinde 4, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz... - Haberler
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Son dakika haberi | Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı bölgesinde 4, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz...

AA / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Milli Savunma Bakanlığı:

Son dakika habere göre Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı bölgesinde 4, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

FIRAT, MALATYA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı : "Barış Pınarı bölgesinde 4, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."

AA / Orhan Onur Gemici - Son Dakika Haberleri
Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi

 'Uyuyan hücre' olarak adlandırılıyordu! YPG'li terörist Adana'da yakalandı

"Uyuyan hücre" olarak adlandırılıyordu! YPG'li terörist Adana'da yakalandı
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Haber: Son dakika haberi | Milli Savunma Bakanlığı: 'Barış Pınarı bölgesinde 4, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz... - Haberler
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