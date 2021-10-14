Son dakika haberi | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: '(Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG saldırıları) Gereken ne varsa yeri ve zamanı geldiğinde,... - Haberler
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Son dakika haberi | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "(Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG saldırıları) Gereken ne varsa yeri ve zamanı geldiğinde,...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "(Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG saldırıları) Gereken ne varsa yeri ve zamanı geldiğinde, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugüne kadar yapıldığı gibi, aynı şekilde yapılacak.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar : "( Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG saldırıları) Gereken ne varsa yeri ve zamanı geldiğinde, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugüne kadar yapıldığı gibi, aynı şekilde yapılacak. Kimsenin şüphesi olmasın." - ANKARA

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Haber: Son dakika haberi | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: '(Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG saldırıları) Gereken ne varsa yeri ve zamanı geldiğinde,... - Haberler
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