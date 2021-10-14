Son dakika haberi | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "(Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG saldırıları) Gereken ne varsa yeri ve zamanı geldiğinde,...
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "(Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG saldırıları) Gereken ne varsa yeri ve zamanı geldiğinde, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugüne kadar yapıldığı gibi, aynı şekilde yapılacak.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar : "( Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG saldırıları) Gereken ne varsa yeri ve zamanı geldiğinde, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugüne kadar yapıldığı gibi, aynı şekilde yapılacak. Kimsenin şüphesi olmasın." - ANKARA
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