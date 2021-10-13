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Son dakika haberi! Milli Eğitim Bakanı Özer, Ağrı'ya eğitim alanında yatırım müjdeleri verdi

İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Milli Eğitim Bakanı Özer, Ağrı'ya eğitim alanında yatırım müjdeleri verdi Bir takım ziyaretler için Ağrı'ya gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim alanında yatırım müjdeleri verdi.

AĞRI (İHA) - Milli Eğitim Bakanı Özer, Ağrı'ya eğitim alanında yatırım müjdeleri verdi

AĞRI - Bir takım ziyaretler için Ağrı'ya gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim alanında yatırım müjdeleri verdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ağrı Valiliği Toplantı Salonunda yaptığı İl Değerlendirme Toplantısının ardından basın açıklamasında bulundu. Bakan Özer, Ağrı'ya eğitim alanında birçok yatırım müjdesi verdi.

Yaptığı açıklamada Ağrı'yı önemsediklerini merkez ve ilçelerde olmak üzere çok sayıda yatırım yapacaklarını söyleyen Milli Eğitim Bakanı Özer, " 50 yatak kapasiteli Diyadin Öğretmenevini hızlı bir şekilde yatırım kapsamına alıyoruz. Doğubayazıt ilçesinde 100 öğrenci kapasiteli pansiyonu olan bir Mesleki Teknik Anadolu Lisesini de hizmete alacağız. Biliyorsunuz en önem verdiğim konulardan biri olan eğitimde eşitlik için imkanları arttırmak. Ağrı'da da bu kapsamda önemli yatırımlar yapacağız. Hem merkez hem de ilçelerde ihtiyaç olan 6 ilkokul, 5 ortaokul, 2 anaokulu ve 1 tane özel eğitim okulunun yapılması kararını aldık. Bu yatırımlar yaklaşık 150 milyonluk bir yatırım. Yani şu an da 2021 yılı içerisinde Ağrı'da 107 milyonluk yatırımı göz önüne aldığımız zaman yüzde yüz 50'lik bir yatırım artışıyla İnşallah Ağrı'mız daha iyi imkanlarla ilerleyen bir ilimiz olacak. Ayrıca mevcut olan okulların onarımıyla ilgili yaklaşık 18 milyonluk bir kaynağı da Ağrı ilimize bugün itibariyle aktaracağız" ifadelerine yer verdi.

Buradaki konuşmasının ardından Ağrı Belediyesini ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Belediye şeref defterini imzalayarak Belediye Başkanı Savcı Sayan'la makam odasında bir süre sohbet etti. Ardından protokol üyeleriyle birlikte AK Parti İl Başkalığı ziyaret edildi.

Son dakika haberi! Milli Eğitim Bakanı Özer, Ağrı'ya eğitim alanında yatırım müjdeleri verdi

Son dakika haberi! Milli Eğitim Bakanı Özer, Ağrı'ya eğitim alanında yatırım müjdeleri verdi

Son dakika haberi! Milli Eğitim Bakanı Özer, Ağrı'ya eğitim alanında yatırım müjdeleri verdi

Son dakika haberi! Milli Eğitim Bakanı Özer, Ağrı'ya eğitim alanında yatırım müjdeleri verdi
İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - Son Dakika Haberleri
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