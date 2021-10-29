Son dakika haberi! MHK Başkanı Gündoğdu, Tekirdağ'da kayınpederinin cenaze törenine katıldı
Son dakika gelişmesine göre Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde toprağa verilen kayınpederi Emekli Yarbay Mustafa Çınar'ın cenaze törenine katıldı.
TEKİRDAĞ (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde toprağa verilen kayınpederi Emekli Yarbay Mustafa Çınar'ın cenaze törenine katıldı.
Çınar'ın (77) Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında Güzelce Hasan Bey Camisi'ne getirildi.
Burada öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çınar'ın cenazesi, şehir mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine, Çınar'ın yakınları, Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, Garnizon Komutanı Albay İlyas Akay, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, ???????Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hayrabolu Temsilcisi Ali Güz de katıldı.