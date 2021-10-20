Son dakika haberi... Mersin'de otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haberi... Mersin'de otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Mersin'de otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil ile pikabın çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil ile pikabın çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

B.G'nin kullandığı 01 EE 221 plakalı otomobil, Kırklarsırtı Mahallesi Yüzbaşı Yaşar Caddesi yakınlarındaki kavşakta, N.Ü.D'nin idaresindeki 33 AFU 211 plakalı pikapla çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan L.G. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika haberi... Mersin'de otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri
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