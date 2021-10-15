Son dakika haberi... Mersin'de narenciye yüklü tırda yangın çıktı

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, seyir halindeyken alev alan narenciye yüklü tırda hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, D.Ş'nin kullandığı 01 ETY 58 plakalı tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolundayken henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Dumanları fark ettikten sonra araçtan inen sürücünün ihbarı üzerine, olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, alevlere müdahale etti.

Ekiplerin söndürdüğü yangın nedeniyle tırda hasar oluştu.