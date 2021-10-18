Son dakika haberi | Mersin'de bir kişi eşini öldürüp intihar etti
AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel
Son dakika haberler: Mersin'in Toroslar ilçesinde eşini bıçaklayarak öldüren kişi, intihar etti.
TOROSLAR, MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesinde eşini bıçaklayarak öldüren kişi, intihar etti.
Alınan bilgiye göre, Halkkent Mahallesi'ndeki bir apartmanın 3. katındaki dairede yaşayan 47 yaşındaki F.Ç, sabah saatlerinde eşi H.Ç'yi (39) bıçakladı.
Zanlı, olayın ardından evinin balkonundan atlayarak intihar etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, F.Ç. ve H.Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazeler, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri