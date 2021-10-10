Son dakika haberi! Market kirlenmesin diye çamurlu ayakkabılarını çıkarıp çoraplarıyla içeri girdi...O anlar kamerada - Haberler
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Son dakika haberi! Market kirlenmesin diye çamurlu ayakkabılarını çıkarıp çoraplarıyla içeri girdi...O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün - Haberler | Genel

Son dakika genel haberine göre Market kirlenmesin diye çamurlu ayakkabılarını çıkarıp çoraplarıyla içeri girdi.

KUMLUCA, ANTALYA (İHA) - Market kirlenmesin diye çamurlu ayakkabılarını çıkarıp çoraplarıyla içeri girdi...O anlar kamerada

Soysal medyada paylaşılan görüntüler binlerce beğeni alarak takdir topladı

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir kişi, içerisi kirlenmesin diye çamurlu ayakkabılarını çıkararak çorapları ile markete girdi. Soysal medyada paylaşılan görüntüler binlerce beğeni alarak takdir topladı.

Kumluca ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir markete dün alışverişe gelen orta yaşlı bir vatandaş, market girişinde ayakkabılarını çıkarıp çorapları ile içeri girdi. Durumu markete ekmek getiren fırın çalışanı fark etti. Fırın çalışanının ayakkabılarını neden çıkardığını sorduğu adamın, "Market kirlenmesin. Ben de esnaflık yaptım. Araziden geliyorum" dediği öğrenildi. Yaşanan o anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde adamın ayakkabısını çıkarması ve çorapları ile alışveriş yaptığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler binlerce kişi tarafından izlenerek, çok sayıda beğeni aldı.

"Amcaya baktım ayakkabı yok, çorap var üzerinde"

Market sahibi Hasan Çetin, "Sabah saatlerinde markete bir amca geldi. 55-60 yaşlarındaydı. Ayakkabılarını çıkarmış girmiş, ben fark etmedim. Ekmek getiren fırıncı görmüş. Bana 'Senin bu adamı alkışlaman lazım' diyerek içeri girdi. Ben de ne oldu dedim. Amcaya baktım ayakkabı yok, çorap var üzerinde. Amca da bana 'Yerler kirlenmesin amcam, ayakkabılar kirli' dedi. Ben de 'Olur mu' dedim. 'Temizleriz' dedim. Şaşırdık. Hiçbir müşterimizden öyle bir beklentimiz yok. Amca bizi mahcup etti" dedi.

Son dakika haberi! Market kirlenmesin diye çamurlu ayakkabılarını çıkarıp çoraplarıyla içeri girdi...O anlar kamerada

Son dakika haberi! Market kirlenmesin diye çamurlu ayakkabılarını çıkarıp çoraplarıyla içeri girdi...O anlar kamerada

Son dakika haberi! Market kirlenmesin diye çamurlu ayakkabılarını çıkarıp çoraplarıyla içeri girdi...O anlar kamerada

Son dakika haberi! Market kirlenmesin diye çamurlu ayakkabılarını çıkarıp çoraplarıyla içeri girdi...O anlar kamerada
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