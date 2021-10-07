MARANGOZ ATÖLYESİNİN TALAŞ DEPOSUNDA YANGIN; 1 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ESENYURT'ta sanayi sitesindeki marangoz atölyesinin talaş deposunda çıkan yangında, 1 İşçi dumandan etkilendi.

Esenyurt Fatih Sanayi Sitesi'ndeki marangoz atölyesinin talaş deposunda, saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü. Yangın nedeni ile atölyenin çatı ve talaş deposunda hasar meydana gelirken, 1 işçi de dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.