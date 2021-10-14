Son dakika haberi: Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden, uyuşturucu ticaretinden arama kaydı bulunan 17 yaşındaki genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri tarafından dün uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında H.D. (39) ve N. D. (35) isimli şahısların ikametlerinde yapılan aramada; poşet içerisinde daralı 59,94 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Ayrıca H.D. isimli şahsın üst aramasında peçeteye sarılı 1.25 gram bonzai olmak üzere toplam 61.19 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Ayrıca ikamette bulunan A.D. (17) isimli sahsın yapılan GBT sorgusunda Sarıgöl Sulh Ceza Hakimliğince 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan arama kaydının bulunduğu tespit edildi. Aramalar sonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.D. (17) yakalamasından dolayı tutuklandı. H.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, N.D. isimli şahıs savcılık tarafından serbest bırakıldı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri