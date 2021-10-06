Son dakika haberi: Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

SALİHLİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Salihli ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Adala ve Dombaylı Mahallelerinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelilerden, F.Ç'nin (44) evinde 150 gram esrar, 30 gram jamaika, 150 gram bonzai, 1 adet uyuşturucu kullanımında kullanılan aparat ile av tüfeği, S.Ö. (27) ve Ş.İ'nin (19) adreslerinde ise hassas terazi ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Ekipler, F.Ç, S.Ö, Ş.İ. ve O.U'yu gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 4 kişinin jandarmada işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.