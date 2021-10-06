Son dakika haberi: Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

AA / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

Son dakika haberler... Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

SALİHLİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Salihli ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Adala ve Dombaylı Mahallelerinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelilerden, F.Ç'nin (44) evinde 150 gram esrar, 30 gram jamaika, 150 gram bonzai, 1 adet uyuşturucu kullanımında kullanılan aparat ile av tüfeği, S.Ö. (27) ve Ş.İ'nin (19) adreslerinde ise hassas terazi ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Ekipler, F.Ç, S.Ö, Ş.İ. ve O.U'yu gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 4 kişinin jandarmada işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

AA / Nurullah Kalay - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Engin Altay Numan Kurtulmuş
Magazin Acun Ilıcalı
Spor Stefan Kuntz Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Ekrem İmamoğlu Emmanuel Macron
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi: Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 13:14:53. #1.11#