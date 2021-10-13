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Son dakika haberi... Manisa'da fuhuş operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... Manisa'da fuhuş operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi

Son dakika haberler... Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi.

SALİHLİ, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi.

Salihli'de fuhuş yapan, fuhuşa aracılık yapan ve yer temini yapan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Atatürk Mahallesi'ndeki bir ikamette fuhuş yapıldığını tespit etti. Ekipler, operasyon düzenledikleri evde Özbekistan uyruklu N.K. (38) isimli kadın ile fuhuşa aracılık yaptığı tespit edilen H.Ö. (39) isimli şahsı gözaltına aldı. Emniyete götürülen N.K. sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne gönderilirken, H.Ö. hakkında ise "fuhşa aracılık, yer temini ve zorlama" suçlarından adli işlem yapıldı. Fuhuş yapılan ev ise 30 gün süreyle mühürlendi.

Salihli'de huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceği belirtildi. - MANİSA

Son dakika haberi... Manisa'da fuhuş operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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