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Son dakika haberi! Manisa'da cenaze nakil aracının çarptığı yaya öldü

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Manisa'da cenaze nakil aracının çarptığı yaya öldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde cenaze nakil aracının çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

AKHİSAR, MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde cenaze nakil aracının çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Efkan E'nin (47) kullandığı 09 FJ 237 plakalı cenaze nakil aracı, Akhisar-Saruhanlı yolu Tirkeş Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Ferdi Arslan'a (41) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ferdi Arslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze nakil aracı sürücüsü gözaltına alındı.

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri
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